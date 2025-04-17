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تفكيك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة بليدا- مرجعيون
الخميس, 17 نيسان 2025
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 17 /4 /2025، وفي سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا- مرجعيون، وعملت على تفكيكه.
تُجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرًا داهمًا على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.