تفكيك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة بليدا- مرجعيون

الخميس, 17 نيسان 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 17 /4 /2025، وفي سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا- مرجعيون، وعملت على تفكيكه.

تُجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرًا داهمًا على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.