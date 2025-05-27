تفكيك جهاز تجسس وإزالة ساترَين ترابيَّين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدتَي بليدا وميس الجبل - مرجعيون

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تفكيك جهاز تجسس وإزالة ساترَين ترابيَّين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدتَي بليدا وميس الجبل - مرجعيون
الثلاثاء, 27 أيار 2025
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
في سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي، مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه. كما عملت الوحدة على إزالة ساترَين ترابيَّين بعد إقامتهما في بلدتَي بليدا وميس الجبل - مرجعيون من قبل العدو.
تتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وسط استمرار العدو الإسرائيلي في انتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واعتداءاته على اللبنانيين ولا سيما في منطقة الجنوب.