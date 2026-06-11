تفكيك قنبلة طيران موجّهة غير منفجرة في منطقة إبل السقي – مرجعيون والعثور على طائرة مسيّرة إسرائيلية مُعدّة للتصوير في منطقة حلتا - حاصبيا

الخميس, 11 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلة طيران موجّهة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل محطة تكرير المياه في منطقة إبل السقي - مرجعيون، وعملت على نقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.

كما عثرت وحدة أخرى على طائرة مسيّرة إسرائيلية مُعدّة للتصوير بعد سقوطها في منطقة حلتا - حاصبيا، وأجرت اللازم بشأنها.

تشدد قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.