تفكيك قنبلة طيران موجّهة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية

الأحد, 07 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 7 /6 /2026، عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلة طيران موجّهة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة المريجة - الضاحية الجنوبية، ونقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.

تشدد قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.