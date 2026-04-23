الخميس, 23 نيسان 2026

صدر عن قیادة الجیش - مدیریة التوجيه البیان الآتي:

عملت وحدات مختصة من الجیش على تفكیك 8 قنابل طیران غیر منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائیلي في مناطق الضاحية الجنوبية – بعبدا ومجدل سلم – مرجعيون وعيتيت وزبقين – صور وحبوش - النبطية، ثم نقلها إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها.

تجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى توخي الحذر لدى وجودهم في محيط الأماكن المتضررة، وإبلاغ أقرب مركز عسكري فور مصادفة أي جسم مشبوه.