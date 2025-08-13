تقديم معدات طبية (قوارير أوكسيجين) هبة لمصلحة المديرية العامة للدفاع المدني في فرن الشباك ضمن إطار المبادرات المشتركة بين مديرية التعاون العسكري- المدني CIMIC في الجيش والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان MIBIL