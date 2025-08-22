تقديم معدات طبية لمصلحة مستشفى سبلين الحكومي، هبة ضمن إطار المبادرات المشتركة بين مديرية التعاون العسكري- المدني CIMIC في الجيش والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان MIBIL