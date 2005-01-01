تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان 2005

إعداد: تريز منصور

المساواة بين الجنسين تحدّ من الفقر

وعد المساواة: الانصاف بين الجنسين والصحة الانجابية والغايات الإنمائية للألفية، عنوان التقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن حال سكان العالم لسنة 2005، الذي يؤكد أن المساواة بين الجنسين حاسمة الأهمية للتنمية وتحدّ من الفقر وتنقذ الأرواح وتحسن الحياة.

ودعا التقرير قادة العالم الى تنفيذ وعودهم تجاه نساء العالم وشبابه وذلك من أجل التقليل من الفقر، وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية مع حلول سنة 2015.