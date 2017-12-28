تقرير “ميريل لينش” و”جميني” عن الثروة

إعداد: تيريز منصور

عدد أغنياء الشرق الأوسط زاد 20 ألفاً سنة 2003

زاد عدد الأغنياء في الشرق الأوسط 7.4 في المئة أي 20 ألفاً, حسبما جاء في تقرير الثروة العالمية للعام 2003, الذي نشرته “كاب جميني أرنست إند يونغ” وشركة “ميريل لينش”.

وقد صرّح برونو ضاهر رئيس مجموعة العميل الخاص العالمية في شركة “ميريل لينش” في الشرق الأوسط, بأن “مجموع الثروة في الشرق الأوسط زاد 6.4 في المئة, أي 45 مليار دولار فبلغ 1.1 تريليون دولار (تريليون يورو). والأغنياء هم الذين تبلغ أصولهم المالية مليون دولار على الأقل, من دون أن تؤخذ في الحسبان موجوداتهم العقارية.

وقال: إن إقتصاد دول الشرق الأوسط التي تعتمد على النفط استفاد من الطلب النشط لهذه المادة ومن الاضطراب في العراق وفنزويلا.

وأشار برونو أيضاً الى أن الثروات العالمية زادت في السنة الماضية 6.3 في المئة لتبلغ 2.27 تريليون دولار أميركي. وازداد عدد الأغنياء في العالم 200 ألف أي 1.2 في المئة, ليبلغ 3.7 ملايين شخص, وهذه أدنى نسبة للنمو في تاريخ التقرير العالمي للثروة, كما أن عدد كبار الأغنياء قد زاد 2 في المئة, أي 58 ألفاً وازدادت ثرواتهم 6.3 في المئة (كبار الأغنياء هم الذين يملكون أكثر من 30 مليون دولار من الأصول المالية).