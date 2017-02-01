تكريم رجالات الإستقلال

كرّم لبنان رجالات الإستقلال باحتفالات أقيمت عند ضرائحهم، حيث وضع ممثلون للرؤساء لحود وبري وكرامي أكاليل الزهر وألقيت كلمات.

وقد تولى وزراء ونواب تمثيل كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في الاحتفالات التي أقيمت في بيروت وسائر المناطق عند ضرائح كل من المغفور لهم: الشيخ بشارة الخوري، رياض الصلح، عادل عسيران، صبري حماده، عبد الحميد كرامي، كميل شمعون، حبيب أبو شهلا، صائب سلام، الأمير مجيد أرسلان، سليم تقلا، بيار الجميل، حميد فرنجية، وعدنان الحكيم.