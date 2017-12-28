تكريم لشهداء لواء المشاة السابع في نادي الرتباء المركزي- الشمال

إعداد: ليال صقر الفحل

استذكر لواء المشاة السابع شهداءه الذين سقطوا تلبية لنداء الواجب منذ تأسيسه، في احتفالٍ رمزي أقيم في نادي الرتباء المركزي - الشمال تخليدًا لذكراهم. ترأس الاحتفال قائد اللواء العميد روجيه حلو ممثلاً العماد قائد الجيش. وممّا جاء في الكلمة التي ألقاها في المناسبة: «شهداء الجيش هم مبعث عزّتنا وكرامتنا، وهم إرث مسيرتنا ونبض حاضرنا، والبوصلــة التــي لا تخطــئ الاتجــاه. لولاهــم لما بقــي لنــا وطن نفتخر بــه تحــت وجــه الشمــس، ولمــا ترسّخــت في قلوبنــا معاني الإيثار والشجاعة والبطولة، والتضحية الأغلى، دفاعًا عــن الأهــل والتــراب وقيــم الحريــة والسيــادة والاستقــلال».

وحيّا العميد حلو عائلات الشهداء وأبناءهم مستذكرًا آباءهم الذين زيّنوا هامات اللواء بأكاليل المجد والغار فرسّخوا مكانته بين سائر الوحدات العسكريّة، وزادوا على إرثه العسكري مآثر وبطولات لا تنسى، ستبقى على مدى الزمن، شعلة تستنير بها أجيال اللواء على طريق الشرف والتضحية والوفاء.

واختتم الاحتفال بكوكتيل قُدّم خلاله كتيّب عن حياة كل من الشهداء الى ذويهم، بالإضافة إلى هدايا رمزية من مؤسّسة الشهيد صبحي العاقوري.