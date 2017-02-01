تكريم وهدايا لأبناء العسكريين الشهداء والمفقودين

إعداد: باسكال معوّض بومارون

نادي الرتباء المركزي كان مسرحًا لاحتفال أقامته شركة «Fresh Pharma» تكريمًا لأولاد العسكريين الشهداء وأولاد العسكريين المفقودين في أحداث عرسال. وقد رعى قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثّلًا بالعميد الركن البحري جوزيف واكيم، الاحتفال الذي تميّز بأجواء عائلية، خصوصًا أنّ صاحب الشركة جو أسعد الدبس وعائلته استقبلا المدعوين بحفاوة كبيرة.

العميد الركن البحري واكيم ألقى كلمة توقّف فيها عند هذا اللقاء العائلي الوطني، حيث نستعيد جميعًا ذكرى شهدائنا الأبرار الذين لا يغيبون عن البال» وتوجّه بتحية من القلب «إلى عسكريينا الأبطال المخطوفين لدى التنظيمات الإرهابية، الذين نستمدّ منهم معاني التضحية والصبر على المعاناة، ونجدّد العزم على تحريرهم ليعودوا إلى كنف مؤسستهم وعائلاتهم بأسرع وقت ممكن».

وأشار إلى أنّه أمام هذه البراعم النضرة من فتيات وفتيان عائلات الشهداء وعائلات المخطوفين، لا بدّ لمشهد العطاء من أن يحتلّ موقع الصدارة، ولا بدّ لمشاعر الأمل أن تتجدّد في النفوس. فالعطاء الأقصى الذي قدّمه الشهداء في سبيل الوطن والتضحيات الجسام التي كابدها جنودنا المخطوفون ولا يزالون، والأمل الذي كان يقف خلف اندفاعهم إلى ساحة الواجب، تترسّخ اليوم في قلوب الأبناء... فيمسحون دموع الألم على فراق بعض الأحبّاء وغياب بعضهم الآخر، بالذكريات الطيّبة والمآثر الخالدة، والاستعداد لاقتفاء مسيرة الآباء الأبطال.

وأكّد ممثّل القائد أنّ هذه المبادرة الطيبة من شركة «Fresh Pharma» وسائر المبادرات التي تقوم بها هيئات المجتمع المدني تجاه الجيش وعائلات شهدائه وأفراده كافة، هي إحدى عناوين الثقة المتبادلة والتلاحم المتين بين الجيش وأهله...

وحيّا ختامًا باسم قائد الجيش العماد جان قهوجي الحضور فردًا فردًا، متوجّهًا بخالص الشكر والامتنان إلى شركة Fresh Pharma التي عوّدتنا على جهودها المميّزة ومبادراتها الكريمة.

بعد الغداء، قدّم صاحب الدعوة مع ممثّل القائد الهدايا للأولاد وسط أجواء من الفرح بين الأطفال، وتسلّم كتاب شكر من قيادة الجيش.