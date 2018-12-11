تلامذة مدرسة ال “CHAMPVILLE”يحتفلون في قلعة راشيا

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الثلاثاء, 20 تشرين الثاني 2018

تلامذة مدرسة ال “CHAMPVILLE”يحتفلون في قلعة راشيا لمناسبة عيد الاستقلال ال 75 ـــ يوبيل لبنان.