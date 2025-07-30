تلاوة أمر اليوم بمناسبة الذكرى الثمانين لعيد الجيش

الأربعاء, 30 تموز 2025

بمناسبة الذكرى الثمانين لعيد الجيش، أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، ترأسه اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره ضباط أجهزة القيادة. خلال الاحتفال، تلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، ومما جاء فيه:

"الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة، وسيبقى الضامن لجميع اللبنانيين والحريص على وحدتهم وتماسكهم وتَضامنهم في إطار مؤسسات الدولة".

كما استعرض اللواء الركن عوده الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة.

كذلك أُقيمت مراسم لتلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس والقوات الجوية والبحرية وبقية الوحدات الكبرى.

ربطًا: أمر اليوم.