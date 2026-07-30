تلاوة أمر اليوم بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لعيد الجيش

الخميس, 30 تموز 2026

بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لعيد الجيش، أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، ترأسه اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره الضباط ورؤساء الأجهزة في قيادة الجيش. خلال الاحتفال، تلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، ومما جاء فيه: "تزداد التحديات والأخطار التي يواجهها وطننا، والجيش على عهده في تنفيذ جميع مهماته رغم الصعوبات الكبيرة لجهة الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف، في ظل استكمال الجيش انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة بما ينسجم مع المقتضيات والثوابت الوطنية، واستمرار جهوده لتأمين عودة آمنة وسالمة لأهالينا إلى قراهم وبلداتهم، واستعداده للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، غير أنّ الاحتلال يُمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش".

كما استعرض اللواء الركن عوده الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة.

كذلك أُقيمت مراسم لتلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس والقوات الجوية والبحرية وباقي الوحدات الكبرى.

ربطًا: أمر اليوم.