تلاوة أمر اليوم لمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيدا لمقاومة والتحرير

بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، أقيم احتفال عسكري رمزي في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، ترأسه اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة. خلال الاحتفال، تلا رئيس الأركان أمر اليوم على العسكريين، واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة.

كما أُقيمت مراسم تلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس والقوات الجوية والبحرية وبقية الوحدات الكبرى.