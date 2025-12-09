تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة وطى الجوز - كسروان

الثلاثاء, 09 كانون الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

بتاريخي 10 و12 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات.

بتاريخي 10 و14 / 12 / 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00، في منطقة وطى الجوز – كسروان.

تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.