تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقتَي جرد العاقورة وحدث بعلبك

الأحد, 09 تشرين الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

-بتواريخ 10، 12 ،24 و27 /11 /2025 اعتبارًا من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 10.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات.

-بتاريخ 10 /11 /2025 اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 24.00، في منطقتَي جرد العاقورة وحدث بعلبك.

تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.