تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

الأحد, 08 شباط 2026

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

- ابتداءً من 9 /2 /2026 ولغاية 20 /2 /2026 ضمنًا، من الساعة 9.00 حتى الساعة 18.00 من كل يوم، في منطقة عيون السيمان - كسروان.

- ابتداءً من 9 /2 /2026 ولغاية 12 /3 /2026 ضمنًا، نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا – الكورة.

- بتواريخ 9 و20 و27 /2 /2026 من الساعة 8.00 حتى الساعة 14.00 في منطقة العاقورة – جبيل.

تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقع التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.