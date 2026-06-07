تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

الأحد, 07 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

- ابتداءً من 8 /6 /2026 ولغاية 11 /6 /2026 ضمنًا، من الساعة 8.00 حتى الساعة 20.00 من كل يوم، في منطقة كفرذبيان – كسروان.

- ابتداءً من 8 /6 /2026 ولغاية 11 /6 /2026 ضمنًا، من الساعة 6.00 حتى الساعة 18.00 من كل يوم، في منطقة القاع – بعلبك.

- ابتداءً من 8 /6 /2026 ولغاية 9 /7 /2026 ضمنًا، في منطقتي رأس مسقا – الكورة والسويقة – طرابلس (تمارين تدريبية نهارية وليلية).

تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقع التمارين في الزمان والمكان أعلاه.