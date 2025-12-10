تمارين تدريبية في منطقة القاع – بعلبك، منطقة العاقورة - جبيل وفي حقل مزرعة حنوش – حامات

الأربعاء, 10 كانون الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:

-بتواريخ 12،11،10 و14 /12 /2025 اعتبارًا من الساعة 9.30 ولغاية الساعة 18.00 في منطقة القاع – بعلبك.

-بتواريخ 12،11 و13 /12/ 2025 اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، في منطقة العاقورة – جبيل.

-بتاريخ 11 /12 /2025 اعتبارًا من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00، في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات.

تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

لذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.