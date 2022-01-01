تمارين تدريبية قرب مبنى الإدارة العامة لشركة طيران الشرق الأوسط (MEA)

الخميس, 24 تشرين الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخي ٢٥ و٢٦/ ١١/ ٢٠٢٢ بين الساعة ٩.٣٠ والساعة ١١.٣٠، ستقوم وحدات من الجيش، بمشاركة الأجهزة الأمنية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي وشركة طيران الشرق الأوسط والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، بإجراء تمارين تدريبية في مجال الإخلاء الصحي لحالات الطوارىء أثناء العمليات التكتيّة، قرب مبنى الإدارة العامة لشركة طيران الشرق الأوسط (MEA).