تمركُز وحدات الجيش حول بلدة شمع – صور وبدء الدخول إليها

الثلاثاء, 31 كانون الأول 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تمركزت وحدات الجيش حول بلدة شمع - صور بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة

في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار تعزيز الانتشار في المنطقة، وبدأت الدخول إليها

بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها اللجنة

الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار .(Mechanism) وسوف يُستكمل

الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة

بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.