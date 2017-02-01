تمريناً تكتياً في البقعة البحرية المقابلة لخليج جونية بالاشتراك مع السفينة الحربية الألمانية

الجمعة, 10 آذار 2017

نفذت وحدات من القوات البحرية في الجيش بالاشتراك مع السفينة الحربية الألمانية " FGS BRAUNSCHWEIG"، التابعة للقوة البحرية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، تمريناً تكتياً في البقعة البحرية المقابلة لخليج جونية، حول رصد واعتراض سفينة مشبوهة، وتخلله عمليات إنزال فريق دهم وتفتيش سفن من الطوافات، وعمليات وإخلاء عسكريين بواسطة المراكب. ويأتي هذا التمرين في إطار التعاون العسكري بين الجيش اللبناني والقوات الدولية.