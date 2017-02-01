تمرين تكتي بين القوّات البحرية والفرقاطة FS Jean bart

إعداد: نينا عقل خليل

في حضور نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن محمد جانبيه ممثّلًا قائد الجيش، وقائد القوات البحرية العميد الركن البحري ماجد علوان ووفد من الضباط، نفّذت وحدات من القوّات البحرية في الجيش بالاشتراك مع الفرقاطة الفرنسية FS Jean bart التي زارت لبنان، تمرينًا تكتيًا في عرض البحر قبالة مرفأ بيروت.

تخلّل التمرين عمليات دهم وتفتيش سفينة مشبوهة وإخماد حريق على متن مركب وعمليات غطس مشتركة، بالإضافة إلى رفع عناصر وأعتدة بواسطة الطوّافات.