تنسيق إعلامي بين الجيش وقوّات الأمم المتّحدة

إعداد: نينا عقل خليل

زار وفد من المكتب الإعلامي في قوّات الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان، قيادة الجيش لإجراء محادثات مع ضباط من مديرية التوجيه حول تبادل الخبرات والتسيق بين الجانبين.

والتقى الوفد المؤلف من نائب رئيس بعثة قوّات الأمم المتّحدة المؤقتة السيّد Imran Riza، والناطق الرسمي باسم هذه القوات السيّد Andrea Tenetti وضباط العلاقات العامة في الوحدات التابعة لها، مدير التوجيه العميد علي قانصو وعددًا من ضباط المديرية، وذلك في اجتماع عمل استعرضت خلاله آليات التنسيق الإعلامي بين الطرفين، والمهمّات التي يجري تنفيذها في هذا الإطار.

أعقب الاجتماع، زيارة قام بها الوفد إلى المتحف العسكري ونصب الخالدين.