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اخبار جيشنا
تنفيذ المعاملات المتعلقة بخدمة العلم عبر شركة “ليبان بوست”
صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:
تعلـن قيادة الجيـش أنه يمكن لمن يرغـب من مدعوي خدمة العـلم وإعتباراً من تاريخـه, تنـفيذ جمـيع المعاملات المتـعلقة بالخـدمة بواسـطة الـبريد عـبر شركـة
"Liban Poste", مع الإشـارة الى ما يلـي:
1- يُسلم صاحب العلاقة عند تقديمه الطلب مستنداً مؤقتاً يخوله التجول طيلة الفترة اللازمة لإنجاز المعاملة.
2- يمكن تقديم الطلبات في جميع فروع الشركة المذكورة الموجودة في مختلف المناطق اللبنانية واستلام المعاملات المنجزة على العناوين المحددة من قبل أصحاب العلاقة.
3- لا يستوجب تقديم الطلب حضور صاحب العلاقة شخصياً.
4- للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمديرية التعبئة أو بأحد أقسامها في المناطق أو الدخول الى موقع الجيش في شبكة الإنترنت على العنوان الآتي: www.lebarmy.gov.lb.