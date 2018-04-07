اخبار جيشنا

العدد 212 - شباط 2003
تنفيذ المعاملات المتعلقة بخدمة العلم عبر شركة “ليبان بوست”
إعداد: نينا عقل خليل

صدر عن قيادة الجيش ­ مديرية التوجيه البيان الآتي:
تعلـن قيادة الجيـش أنه يمكن لمن يرغـب من مدعوي خدمة العـلم وإعتباراً من تاريخـه, تنـفيذ جمـيع المعاملات المتـعلقة بالخـدمة بواسـطة الـبريد عـبر شركـة
"Liban Poste", مع الإشـارة الى ما يلـي:
1­-  يُسلم صاحب العلاقة عند تقديمه الطلب مستنداً مؤقتاً يخوله التجول طيلة الفترة اللازمة لإنجاز المعاملة.
2­- يمكن تقديم الطلبات في جميع فروع الشركة المذكورة الموجودة في مختلف المناطق اللبنانية واستلام المعاملات المنجزة على العناوين المحددة من قبل أصحاب العلاقة.
3­- لا يستوجب تقديم الطلب حضور صاحب العلاقة شخصياً.
4­- للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمديرية التعبئة أو بأحد أقسامها في المناطق أو الدخول الى موقع الجيش في شبكة الإنترنت على العنوان الآتي: www.lebarmy.gov.lb.