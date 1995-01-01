تنفيذ مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2023 بحضور قائد الجيش

الثلاثاء, 18 تموز 2023

حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون في منطقة حنوش مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2023 الذي استمر لمدة تسعة أيّام ونُفِّذ بقيادة القوات البحرية في الجيش ومشاركة القوات الجوية والطبابة العسكرية وفوجي الهندسة ومغاوير البحر، إلى جانب عناصر من فرق التدريب الأميركية والبريطانية والفرنسية، ووحدات أردنية وعراقية ومصرية.

جرت المناورة بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا وممثلين عن سفارات مختلفة وعدد من الملحقين العسكريين وضباط الجيش، وحاكت عملية مشتركة بحرًا وبرًّا وجوًّا، وتضمنت دهم سفن وإخلاء جرحى بالطوافات ورمايات بحرية وجوية وتنفيذ إبرار وغطس مع تفجير تحت الماء. وقد هدفت إلى تعزيز قدرات وحدات الجيش العسكرية ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجيوش الصديقة المشاركة.