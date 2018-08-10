تنفيذ مناورة قتالية في منطقة جرد العاقورة – اللقلوق بحضور قائد الجيش

الجمعة, 24 آب 2018

نفّذ فوج المغاوير في منطقة جرد العاقورة – اللقلوق مناورةً قتالية بالذخيرة الحية حول مهاجمة سريّة عدوّة مجوقلة تمّ إنزالها على إحدى التلال، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون ومساعد وزير الدفاع الأميركي السيد Karem Robert والسفيرة الأميركية في لبنان السيدة Elizabeth Richard وعدد من الضباط، وبالاشتراك مع وحدات من فوجي المدفعية الثاني والمدرعات الأول والقوات الجوية، حيث تخللها تنفيذ رمايات بواسطة الدبابات والمدفعية والطائرات والأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وقد أشاد قائد الجيش بانضباط الوحدات المنفذة في إدارة النيران وباستعدادها القتالي لتنفيذ المهمات بالتنسيق الدقيق بين قوى البر والجو. كما نوّه بتاريخ فوج المغاوير ومسيرته الطويلة الحافلة بالعطاء والتضحيات، مؤكداً أن لبنان سيبقى واحةً للأمان والاستقرار في المنطقة بفضل إنجازات الجيش.