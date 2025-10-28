توزيع المرشحين على قاعات الكلية الحربية لإجراءالإختبارات الخطية للمرشحين للتطوع بصفة تلميذ ضابط، الناجحين في إختبارات المرحلة الأولى للعام 2025

الثلاثاء, 28 تشرين الأول 2025

يتوجب على كل مرشح:

- الحضور بتاريخي 1 و 2 / 11 / 2025 إلى الكلية الحربية عبر المدخل الرئيسي اعتباراً من الساعة 6.30 وحتى الساعة 7.30 صباحاً دون تأخير.

- حفظ رقم قاعته لدى حضوره إلى الكلية الحربية المدون في الجدول أدناه.

- الحضور إلى الكلية الحربية باللباس العسكري ومزود ببطاقة الهوية العسكرية وأمر مهمة (للعسكريين)، بطاقة الهوية المدنية أو اخراج قيد فردي (للمدنيين)، بطاقة الترشيح، آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة أو لإختزان المعلومات، عدة الكتابة والرسم الهندسي (للمرشحين كافة).

- عدم احضار: هاتف خلوي - سلاح - ساعة ذكية.

جدول توزيع المرشحين على قاعات الكلية الحربية