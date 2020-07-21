توزيع المساعدات الغذائية على العائلات المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت

الاثنين, 10 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

تستمر مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش بتوزيع الحصص الغذائية على العائلات المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت، وتأتي هذه الحصص من ضمن المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. تم توزيع 1400 حصة غذائية اليوم في الكرنتينا وعين المريسة.

تستكمل عملية التوزيع نهار الثلاثاء في ملعب كرة السلة التابع لبلدية بيروت قرب جسر الفيات، وفي ملعب بيروت البلدي ــــ طريق الجديدة.