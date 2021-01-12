توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين جراء انفجار المرفأ

الاثنين, 15 شباط 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 2 / 2021 استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت فور تحويل مبلغ خمسين مليار ليرة لبنانية إلى خزينة الجيش بعد أن وقع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم السلفة.

وقد تم توزيع مبلغ وقدره 2035100000 ليرة لبنانية، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 356 وحدة سكنية موزعة في مناطق الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة.

وسيتمّ استكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه.