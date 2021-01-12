توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء, 10 آذار 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 3 / 2021، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 1.005.200.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 168 وحدة سكنية موزعة على مناطق (البوشرية، السوديكو، عين المريسة والعدلية)،

وبذلك يكون الجيش قد أتمّ دفع مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية اعتباراً من تاريخ 15 / 2 / 2021 ولغاية 10 / 3 / 2021 بحيث استفادت 7825 وحدة سكنية من المبلغ المذكور في المناطق التالية: (الكرنتينا، الأشرفية، مار مخايل، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الجميزة، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، سن الفيل، البوشرية، الواجهة البحرية لساحل الدورة، الخندق الغميق، الباشورة، زقاق البلاط، السوديكو، المصيطبة، رأس النبع، المزرعة وعين المريسة).

وبالتالي يصبح المبلغ الإجمالي الموزع 150 مليار ليرة لبنانية حتى تاريخ 10 / 3 / 2021، وقد استفادت منه 20297 وحدة سكنية مصنفة متوسطة ودون المتوسطة في المناطق المذكورة أعلاه.