توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء, 24 شباط 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 24 /2 /2021، تابعت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 2.610.800.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 370 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة، خندق الغميق ـــ الباشورة، وزقاق البلاط).

وسيتم استئناف توزيع المساعدات بتاريخ 25 /2 /2021 في المناطق المذكورة أعلاه بالإضافة إلى منطقة عين المريسة.