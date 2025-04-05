توزيع حصص غذائية على عائلات في منطقة الكرنتينا وجوارها ضمن إطار التعاون بين مديرية التعاون العسكري- المدني في الجيش ‎CIMIC والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان MIBIL