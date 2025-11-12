توزيع معدات وتجهيزات طبية على عدد من المستشفيات الحكومية، وتجهيز سيارات إسعاف في محافظتَي الجنوب والنبطية

الأربعاء, 12 تشرين الثاني 2025

باشرت مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش، بتوزيع معدات وتجهيزات طبية على عدد من المستشفيات الحكومية، وتجهيز سيارات إسعاف عائدة لبلديات ومراكز للدفاع المدني في محافظتَي الجنوب والنبطية، على أن تُستكمل عملية التوزيع خلال الأسابيع القادمة.

تأتي هذه المبادرة بهدف تأمين المساعدات للقطاع الطبي والمساهمة في تلبية الحاجات المرتبطة بالرعاية الصحية للمواطنين على جميع الأراضي اللبنانية، لا سيّما في البلدات الحدودية الجنوبية.