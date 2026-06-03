الأربعاء, 03 حزيران 2026

ضمن إطار التعاون بين مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC في الجيش والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان MIBIL، جرى توزيع معدات وتجهيزات طبية على عدد من المستشفيات الحكومية في منطقة الشمال.

نُفِّذت هذه المبادرة على أربع مراحل خلال الأسابيع الماضية، وهدفت إلى دعم القطاع الطبي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والمساهمة في تلبية الحاجات المرتبطة بالرعاية الصحية للمواطنين في منطقة الشمال.