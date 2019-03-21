توضيح حول إقلاع طوافة تابعة للقوات البحرية البرازيلية باتجاه الناقورة

الثلاثاء, 17 كانون الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول تحليق طوّافة عسكرية بريطانية في مهمّة استطلاعية فوق البلوك النفطي الرقم 9.

يهمّ قيادة الجيش أن توضح أنّ هذه الطوافة تابعة للقوات البحرية البرازيلية، أقلعت من على متن البارجة البرازيلية العاملة في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بتاريخ 17 / 12 / 2019، لتنفيذ أعمال صيانة في مقر اليونيفيل في الناقورة، ضمن برنامج طيران موافق عليه مسبقاً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 15.00.