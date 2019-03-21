توضيح حول تداول نموذج مزوّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السبت, 21 أيلول 2019

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه التوضيح الآتي:

تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي نموذجاً لبرقية منقولة يُزعم أنها صادرة عن العماد جوزاف عون قائد الجيش، تتعلق بشطب اسم العميل الموقوف عامر الياس الفاخوري عن البرقية المنقولة رقم 303. تشير قيادة الجيش إلى أن هذا النموذج هو نموذج مزوّر وليس من المستندات أو النماذج التي تعتمدها القيادة في مراسلاتها. كما توضّح بأن العميل المذكور شُطب عن البرقية المنقولة رقم 303 بتاريخ 10 /4 /2017.

لذلك تحذر قيادة الجيش من مغبّة ارتكاب هذه الأعمال، كونها تعرّض للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية.