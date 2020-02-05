توضيح حول ما تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول فيديو نشرته إحدى الصحف على حسابها على "التويتر"

الخميس, 05 آذار 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخه تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيديو ادّعت أنه لعناصر حزبيين اقتحموا أحد المنازل واعتدوا على الموجودين فيه.

يهمّ قيادة الجيش أن توضح أن الفيديو المذكور هو لعناصر دورية من مديرية المخابرات كانت تتابع إشكالاً وقع في منطقة كاركاس بين المدعو (ر.م) وآخرين على خلفية وضع عوائق حديدية وقد دخل عنصران من الدورية منزل (ر.م) بدعوة منه في حين قامت والدته بتصويرهما وقد حاول أحدهما منعها عملاً بالتوجيهات ودون التعرض لها.

وقد طلب عناصر الدورية من (ر.م) التقدم بشكوى لدى القضاء المختص لمعالجة الخلاف بالطرق القانونية.