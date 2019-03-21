توضيح حول ما يتمّ تداوله عن أخبار تتناول المؤسسة العسكرية

الثلاثاء, 17 كانون الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

توضح قيادة الجيش أنَّ ما يتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ضغوط وتدخلات سياسية يتعرض لها الجيش، لإطلاق موقوفين لديه هو كلام عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأنَّ القانون هو المعيار الأوحد الذي تستند إليه المؤسسة العسكرية في عملها، حيث أنّ أيّ شخص يتمّ توقيفه يخضع للتحقيق والاستجواب وفق الأصول القانونية.

وتجدّد قيادة الجيش دعوتها إلى عدم اختلاق ونشر أخبار تتناول عمل المؤسسة العسكرية تحت طائلة المساءلة القانونية.