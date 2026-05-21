توضيح حول ما يجري تداوله بشأن الوفد العسكري المقرَّر مشاركته في المفاوضات في البنتاغون بتاريخ 29 /5 /2026

الخميس, 21 أيار 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

توضح قيادة الجيش أنّ ما يجري تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوفد العسكري اللبناني المقرَّر مشاركته في المفاوضات في البنتاغون بتاريخ 29 /5 /2026، لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد، لا يمتّ إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بِصِلة.

كما تؤكد القيادة أنّ الوفد المشارك، على اختلاف تركيبته، يبقى ملتزمًا بالثوابت الوطنية، وأنّ الضباط المكلّفين بالمهمة يمثّلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش، فيما ينفّذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقًا من التزامهم بالواجب الوطني.