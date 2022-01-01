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توضيح ما تناقله بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول هبوط طائرات عسكرية أجنبية في أحد المطارات التابعة للجيش اللبناني
الجمعة, 10 تشرين الثاني 2023
تناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن هبوط طائرات عسكرية أجنبية في أحد المطارات التابعة للجيش اللبناني. يهمّ قيادة الجيش أن توضح أن جزءًا من حركة الطيران في المطار هو حركة روتينية لنقل المساعدات العسكرية إلى الجيش اللبناني، ويضاف إلى ذلك نقل جميع التدريبات النهارية والليلية الخاصة بالقوات الجوية في الجيش إلى حامات.
تدعو القيادة إلى العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.