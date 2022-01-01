توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الروح القدس – الكسليك والجيش اللبناني

الخميس, 17 شباط 2022

تم توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الروح القدس ـــ الكسليك (USEK) والجيش اللبناني في ثكنة نجيب واكيم ــ حارة الست بتاريخ 16 /2 /2022، وقّعها ممثل قيادة الجيش قائد فوج الأشغال المستقل العقيد الركن يوسف حيدر والأب الدكتور طلال هاشم عن الجامعة، بحضور عدد من أعضاء الجامعة وضباط الجيش.

تضمن البروتوكول التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الأبحاث والخبرات التقنية والاستفادة من مختبرات الجامعة، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية.