توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني والجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT)

الخميس, 10 آذار 2022

تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش – اليرزة توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجيش اللبناني والجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT)، يتضمن تقديم تسهيلات للعسكريين من مختلف الرتب في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والموظفين المدنيين في الملاك "أ" وعائلاتهم، وعائلات الشهداء والمعوقين والمتوفين "الذين كانوا في الخدمة" المنتسبين إلى الجامعة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات التعليمية. وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيسها السيدة غادة حنين بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

وشكرت السيدة حنين الجيش على التعاون المثمر الذي يجمع الطرفين وأكدت على الثقة الكبيرة بالمؤسسة العسكرية وأدائها في سبيل حماية كل لبنان.

من جهته، شكر العماد عون إدارة الجامعة على هذه المبادرة مشدّداً على أهمية متابعة التحصيل العلمي الذي يشكل الركيزة الأساس لاستكمال المسيرة المهنية للمدني والعسكري على حد سواء، مضيفاً أن العلم هو عامل قوة للجيش وعسكرييه لتمكينهم من اتخاذ القرارات الصائبة.