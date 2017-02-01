الأربعاء, 22 كانون الثاني 2020

تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش ـــ اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني والجامعة الإسلامية في لبنان (IUL)، تتضمن تسهيلات للعسكريين وعائلاتهم. وقّع الاتفاقية عن جانب المؤسسة العسكرية قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيستها الأستاذة دينا المولى بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

ولفتت السيّدة المولى إلى أن هذه الاتفاقية هي أبعد من عقد بين فريقين بل هي تجسيد لعلاقة راسخة في إطار رسالة مشتركة بين الجامعة الإسلامية والجيش، مؤكدةً أن القوة والمعرفة هما أسلوبان متلازمان لحماية الوطن.

من جهته، شكر العماد عون إدارة الجامعة على هذه المبادرة مشدّداً على أهمية متابعة الضابط أو العسكري تحصيله العلمي لما في ذلك من أثر إيجابي على إنتاجيته وإنتاجية المؤسسة العسكرية.