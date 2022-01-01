الاثنين, 27 أيار 2024

جرى في مبنى قيادة الجيش ـــ اليرزة، توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني وجامعة بيروت العربية (BAU)، تتضمّن تسهيلات خاصة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلات العسكريين الشهداء. وقد وقّع الاتفاقية قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور وائل نبيل عبد السلام، بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة. وأعرب العماد عون عن تقديره للجامعة على هذه المبادرة.

من جهة أخرى، أكد الدكتور عبد السلام أنّ الجامعة تثمّن عاليًا جهود الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان.