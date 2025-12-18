الخميس, 18 كانون الأول 2025

جرى في مبنى قيادة الجيش ـــ اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش وجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية (ULF) ، تتضمّن تسهيلات خاصة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلات العسكريين الشهداء. وقد وقّع الاتفاقية عن جانب قيادة الجيش نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن حيدر سكينه وعن الجامعة رئيسها الدكتور ميشال النجار، بحضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.