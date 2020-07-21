الثلاثاء, 13 تشرين الأول 2020

تم قبل ظهر اليوم، توقيع بروتوكول لإعادة إعمار قاعدة بيروت البحرية بعد تضررها نتيجة انفجار مرفأ بيروت. وقّع البروتوكول عن جانب السلطات الألمانية السفير الألماني في لبنان السيد Andreas KINDL وعن جانب الجيش اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون، بحضور الملحق العسكري الألماني المقدم Heino MATZKEN وعدد من الضباط.

وقد أكد السفير KINDL وقوف ألمانيا إلى جانب الجيش واستمرارها في دعمه بوصفه شريكاً يعتمد عليه. كما لفت إلى أن سلطات بلاده تعتزم تطوير هذا التعاون مستقبلاً بما يشمل مجالات متنوعة.

من جهته، أعرب العماد عون عن شكره العميق للحكومة الألمانية على هذه المبادرة، وثمَّنَ تضحيات الجنود الألمان العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مؤكداً مواصلة العمل لترسيخ العلاقات المميزة بين الجيشين الألماني واللبناني.