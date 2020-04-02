الخميس, 28 أيار 2020

تم قبل ظهر اليوم، توقيع بروتوكول هبة مقدّمة من السلطات الصينية إلى الجيش اللبناني، عبارة عن 4 حاويات من الألبسة واللوازم الطبية المخصصة للوقاية من فيروس كورونا. وقّع البروتوكول عن جانب السلطات الصينية السفير الصيني في لبنان السيد Wang Kejian وعن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقد ألقى السفير الصيني كلمةً أكّد فيها عزم الصين على دعم لبنان وجيشه في التغلب على فيروس كورونا، إضافةً إلى استمرارها بتقديم المساعدات وتعزيز الصداقة المتينة بين شعبي الدولتين.

من جهته أعرب العماد عون عن شكره العميق للصين دولةً وشعباً وجيشاً على هذه الخطوة التي سيكون لها أثر إيجابي واضح على جهود المؤسسة العسكرية لحماية عناصرها من خطر الوباء، والمساهمة في تطبيق خطة التعبئة التي أقرّتها الحكومة على المستوى الوطني، مؤكّداً أن الجيش يتطلّع إلى مواصلة هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين.